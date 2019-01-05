Оле-Гуннар Сульшер: Не ожидаю, что кто-то придет в «Манчестер Юнайтед» зимой

Футбол 05 января 2019 13:20 Источник: Sky Sports Автор: Сметанникова Дарья

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от трансферного окна.

«Я не ожидаю, что кто-то придет. Конечно, если клуб определил трансферные цели, и я посчитаю, что они придутся ко двору, то подниму большой палец вверх. Но это не только мое решение. Я доволен командой, которая у меня есть», - цитирует Сульшера Sky Sports.

Напомним, 45-летний норвежец возглавил «МЮ» 19 декабря после увольнения Жозе Моуринью. Манкунианцы с тех пор выиграли четыре матча в АПЛ.