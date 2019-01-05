Григорий Иванов: Думаю, «Урал» когда-нибудь взойдет на вершину

Футбол 05 января 2019 13:51 Автор: Сметанникова Дарья

Президент «Урала» Григорий Иванов оценил шансы команды победить в чемпионате России.

«О чем сейчас я мечтаю? Хочу, чтобы когда-нибудь в форме «Урала» выходили 11 уроженцев Свердловской области. Хочу, чтобы мы стали чемпионами. Ты скажешь, что это далекая и почти неосуществимая цель. Но лет десять назад мы даже и не думали, что в России и Екатеринбурге может пройти чемпионат мира: в голове не укладывалось. Я думаю, все равно «Урал» когда-нибудь взойдет на вершину», - приводит слова Иванова ЕТВ.

«Урал» после 17 туров РПЛ занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 22 очка.