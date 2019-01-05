Григорий Иванов: Думаю, «Урал» когда-нибудь взойдет на вершину - Советский спорт
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Футбол05 января 2019 13:51Автор: Сметанникова Дарья

Григорий Иванов: Думаю, «Урал» когда-нибудь взойдет на вершину

Президент «Урала» Григорий Иванов оценил шансы команды победить в чемпионате России.

«О чем сейчас я мечтаю? Хочу, чтобы когда-нибудь в форме «Урала» выходили 11 уроженцев Свердловской области. Хочу, чтобы мы стали чемпионами. Ты скажешь, что это далекая и почти неосуществимая цель. Но лет десять назад мы даже и не думали, что в России и Екатеринбурге может пройти чемпионат мира: в голове не укладывалось. Я думаю, все равно «Урал» когда-нибудь взойдет на вершину», - приводит слова Иванова ЕТВ.

«Урал» после 17 туров РПЛ занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 22 очка.

#иванов григорий#фк урал#рпл#Футбол-Россия
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