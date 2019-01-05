Павар в ближайшие дни перейдет в «Баварию» за 35 млн евро

Футбол 05 января 2019 14:02 Источник: L'Equipe Автор: Сметанникова Дарья

«Бавария» может в ближайшие дни купить защитника «Штутгарта» Бенжамена Павара за 35 миллионов евро. Об этом сообщает L’Equipe.

Отмечается, что мюнхенцы после покупки Павара могут отдать его в аренду в обратно в «Штутгарт» до конца сезона.

Добавим, что на победном для Франции чемпионате мира в России Павар принял участие во всех матчах своей команды и отметился одним забитым голом в ворота сборной Аргентины, который позже был признан самым красивым голом турнира.

22-летний защитник перешел в «Штутгарт» в августе 2016 года из «Лилля», подписав с клубом четырехлетний контракт. За это время француз провел за немецкую команду 71 встречу и забил два мяча.