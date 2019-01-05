Унаи Эмери: Не знаю, есть ли у Чеха будущее в «Арсенале»

Футбол 05 января 2019 14:10 Источник: AFP Автор: Сметанникова Дарья

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери оценил шансы вратаря Петра Чеха остаться в лондонском клубе.

«Петр начал сезон очень хорошо. Но потом он получил травму и вновь оказался на скамейке запасных. Честно говоря, я не знаю, есть ли у Чеха будущее в «Арсенале». Решение будут принимать клуб и игрок вместе», - цитирует Эмери AFP.

Чех получил травму подколенного сухожилия в сентябре 2018 года. В нынешнем сезоне 36-летний голкипер принял участие в семи матчах в составе «Арсенала» и пропустил девять голов.

«Арсенал» после 21 тура АПЛ занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 41 очко.