Унаи Эмери: Не знаю, есть ли у Чеха будущее в «Арсенале» - Советский спорт
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Футбол05 января 2019 14:10Источник: AFPАвтор: Сметанникова Дарья

Унаи Эмери: Не знаю, есть ли у Чеха будущее в «Арсенале»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери оценил шансы вратаря Петра Чеха остаться в лондонском клубе.

«Петр начал сезон очень хорошо. Но потом он получил травму и вновь оказался на скамейке запасных. Честно говоря, я не знаю, есть ли у Чеха будущее в «Арсенале». Решение будут принимать клуб и игрок вместе», - цитирует Эмери AFP.

Чех получил травму подколенного сухожилия в сентябре 2018 года. В нынешнем сезоне 36-летний голкипер принял участие в семи матчах в составе «Арсенала» и пропустил девять голов.

«Арсенал» после 21 тура АПЛ занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 41 очко.

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