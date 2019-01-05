Агарагимов стал исполняющим обязанности гендиректора «Анжи» - Советский спорт
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Футбол05 января 2019 14:17Источник: ФК «Анжи»Автор: Сметанникова Дарья

Агарагимов стал исполняющим обязанности гендиректора «Анжи»

«Анжи» объявил имя исполняющего обязанности генерального директора махачкалинского клуба. Им стал Абсалутдин Агарагимов.

Специалист приступил к работе на этой должности с сегодняшнего дня, 5 января. Напомним, ранее пост гендиректора «Анжи» покинул по собственному желанию Олег Флегонтов.

«Унаи Эмери: Не знаю, есть ли у Чеха будущее в «Арсенале», - говорится в сообщении пресс-службы «Анжи».

Агарагимов проработал в махачкалинском клубе 16 лет. В марте 2011 года Агарагимов был назначен директором департамента по проведению соревнований. В июле 2018 года был назначен исполнительным директором «Анжи». С 2011 года по настоящее время являлся ответственным сотрудником по процедуре лицензирования клуба. В последнее время так же осуществлял контроль и исполнение процедуры заявки футболистов.

#агарагимов абсалутдин#фк анжи#рпл#Футбол-Россия
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