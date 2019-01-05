Александр Шикунов: «Крылья Советов» хотели Джано, но его предпочтение – это «Витесс»

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов рассказал об интересе самарского клуба к полузащитнику «Спартака» Джано Ананидзе.
«Крылья» хотели Джано, но на сегодняшний день его предпочтение — это «Витесс». Мы не препятствуем. Понимаем ситуацию, человек хочет играть в Европе. Если что-то не получится, мы с удовольствием его возьмем, он нам нужен», - приводит слова Шикунова Sport24.ru.
Ранее сообщалось, что Джано пригласил в «Витесс» российский тренер Леонид Слуцкий. Голландский клуб намерен арендовать 26-летнего грузинского хавбека.
Напомним, Ананидзе в текущем сезоне в составе «Спартака» принял участие в трех играх во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.