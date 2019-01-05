«Монако» договорился о переходе Фабрегаса и Пепе - Советский спорт
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Футбол05 января 2019 15:20Источник: Сайт Джанлуки Ди МарциоАвтор: Сметанникова Дарья

«Монако» договорился о переходе Фабрегаса и Пепе

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас и защитник «Бешикташа» Пепе близки к переходу в «Монако». Об этом сообщил итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

«Монако» договорился с Фабрегасом и Пепе. Оба футболиста должны пополнить ряды монегасков в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что 31-летний Фабрегас проведет последний матч за «Челси» сегодня, 5 января, против «Ноттингема» в Кубе Англии.

35-летний Пепе мог перейти в «Порту», но договорился с «Монако».

«Монако» после 18 матчей идет на предпоследнем месте в турнирной таблице лиги 1.

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