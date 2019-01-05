Марко Трабукки: Еременко не только останется в «Спартаке», но и будет играть ключевую роль - Советский спорт
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Футбол05 января 2019 15:24Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

Марко Трабукки: Еременко не только останется в «Спартаке», но и будет играть ключевую роль

Агент Марко Трабукки рассказал о будущем своего клиента Романа Еременко в московском «Спартаке».

Ранее сообщалось, что 31-летний футболист может покинуть «Спартак» по решению совета директоров.

«Роман действительно во время отпуска отправился самостоятельно и за свой счет в знаменитую клинику Villa Stuart, где проходят медосмотр все футболисты «Спартака». Он хотел убедиться, что его травма осталась в прошлом. Обследование показало, что Роман полностью готов работать. Он здоров, его ничего не беспокоит. О чем он получил соответствующее заключение врачей. Роман переживал и был расстроен тем, что не смог помочь «Спартаку» в последних играх года и не поработал с Олегом Кононовым. Тем более что ему нравится новая атакующая игра команды. Теперь он наконец может себя проявить во время межсезонных сборов.

Я уверен, что Еременко не только останется в «Спартаке», но и что он в ближайшие годы будет играть ключевую роль в успехах команды», - приводит слова Трабукки Sport24.ru.

В нынешнем сезоне Еременко провел за красно-белых 7 матчей во всех турнирах. После 17 туров команда Олега Кононова расположилась на четвертом месте в РПЛ.

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