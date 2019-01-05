Александр Самедов: Два года после возвращения в «Спартак» - большой этап в моей карьере - Советский спорт
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Футбол05 января 2019 16:45Источник: ФК «Спартак»Автор: Сметанникова Дарья

Александр Самедов: Два года после возвращения в «Спартак» - большой этап в моей карьере

Сегодня «Спартак» объявил о расторжении контракта с 34-летним полузащитником Александром Самедовым.

— Можете сравнить чувства, которые испытывали во время дебюта в 2002-м — и в 2017-м?
— 16 лет назад был совсем другой «Спартак». Еще продолжалась эпоха Олега Ивановича Романцева. В 2017-м все было иначе, но от того не менее волнующе.

— Что для вас значат два года, проведенные в «Спартаке» после возвращения?
— Это было прекрасное время. Мы выиграли чемпионат и Суперкубок, потом — бронзовые медали. Эти два года в «Спартаке» — большой этап в моей карьере.

— Какой гол за красно-белых вам особенно дорог?
— Мяч, который я забил в первом же домашнем матче после возвращения в ворота «Анжи». Мы тогда выиграли 1:0. Пожалуй, это самый памятный гол, - цитирует Самедова пресс-служба «Спартака».

— Летом прошлого года вы стали заслуженным мастером спорта. И это еще одно достижение в вашей футбольной биографии.
— Да, выход со сборной России в четвертьфинал чемпионата мира — большое достижение. Рад, что добился этого в качестве игрока красно-белых.

#фк спартак#самедов александр#рпл#Футбол-Россия
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