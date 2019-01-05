Юрген Клопп: «Ливерпуль» никогда не был на одном уровне с «Манчестер Сити»

Футбол 05 января 2019 17:35 Источник: The Liverpool Echo Автор: Сметанникова Дарья

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал соперничество с «Манчестер Сити» в английской-премьер лиге.

«Манчестер Сити» победил «Ливерпуль» (2:1) в центральном матче 21-го тура АПЛ.

«Матч с «Манчестер Сити» был тяжелым для обеих команд. Мы потерпели поражение, но никто бы не удивился, если бы все закончилось ничьей.

В решающие моменты нам не везло, но это абсолютно нормально. Везение не всегда на твоей стороне. На «Энфилде» «Сити» не реализовал пенальти. Тогда мы могли проиграть.

«Ливерпуль» никогда не был на одном уровне с «Манчестер Сити» с тех пор, как я работаю здесь. Мы обыгрывали их, но «Сити» все равно был лучше. Сейчас 50 на 50», - приводит слова Клоппа Liverpool Echo.