Самедов – болельщикам «Спартака»: Я жил, работал, развивался, достигал успехов вместе с вами

Футбол 05 января 2019 17:55 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

«Спартак» 5 января объявил о расторжении контракта с 34-летним полузащитником Александром Самедовым.

Самедов в своем инстаграме обратился к болельщикам красно-белых.

«Дорогие мои болельщики! Дорогие мои друзья! Настал момент подведения итогов большого и важного этапа моей жизни! И на этом пути я всегда был с вами, чувствовал вашу любовь и поддержку.

Вы были для меня и тылом, и мотиватором! Вы были самими преданными друзьями и самими строгими судьями! Я жил, работал, развивался, достигал успехов вместе с вами! Мои взлеты и падения проживались вами, как свои!

Долгожданное чемпионство «Спартака» стало нашим общим завоеванием — ваша преданность и любовь давали мне силу и веру в себя! После каждого поражения благодаря вам я вставал и шёл вперёд, зная, что вы рядом!

От всего сердца я благодарю огромную красно-белую семью! Вы мои крылья и моя сила! Я навсегда с вами! Вы в моем сердце, моей жизни! И это не отнять!!! Низкий вам поклон.

Слова благодарности хочу так же адресовать руководству клуба и самой народной команде России — «Спартак» мой родной дом, я буду помнить об этом всегда», - написал футболист.