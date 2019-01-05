Оле-Гуннар Сульшер: «Манчестер Юнайтед» играл против «Рединга» не лучшим образом - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол05 января 2019 18:11Источник: BBCАвтор: Сметанникова Дарья

Оле-Гуннар Сульшер: «Манчестер Юнайтед» играл против «Рединга» не лучшим образом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер подвел итог победы над «Редингом» (2:0) в 1/32 финала Кубка Англии.

«Мы играли не лучшим образом. Соперник контролировал игру в течение первых пяти минут, а мы не очень быстро набирали скорость. Но у нас произошло девять изменений в составе, так что ответственность лежит на мне. Я усложнил задачу для парней, так как они не играли вместе слишком много. Несмотря на все трудности, мы сумели забить голы и добыть победу.

Что касается травмы Алексиса Санчеса, то надеюсь, она не слишком серьезная. У него повреждение того же подколенного сухожилия, которое беспокоило его ранее. Посмотрим», - цитирует Сульшера BBC.

Отметим, что «МЮ» одерживает пятую победу подряд под руководством Сульшера, который возглавил команду в конце декабря после отставки Жозе Моуринью.

#сульшер оле-гуннар#фк манчестер юнайтед#фк рединг#кубок англии по футболу
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта