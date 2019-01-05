Оле-Гуннар Сульшер: «Манчестер Юнайтед» играл против «Рединга» не лучшим образом

Футбол 05 января 2019 18:11 Источник: BBC Автор: Сметанникова Дарья

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер подвел итог победы над «Редингом» (2:0) в 1/32 финала Кубка Англии.

«Мы играли не лучшим образом. Соперник контролировал игру в течение первых пяти минут, а мы не очень быстро набирали скорость. Но у нас произошло девять изменений в составе, так что ответственность лежит на мне. Я усложнил задачу для парней, так как они не играли вместе слишком много. Несмотря на все трудности, мы сумели забить голы и добыть победу.

Что касается травмы Алексиса Санчеса, то надеюсь, она не слишком серьезная. У него повреждение того же подколенного сухожилия, которое беспокоило его ранее. Посмотрим», - цитирует Сульшера BBC.

Отметим, что «МЮ» одерживает пятую победу подряд под руководством Сульшера, который возглавил команду в конце декабря после отставки Жозе Моуринью.