Кристиан Пулишич: «Ливерпуль»? Рад, что сделал выбор в пользу «Челси»

Футбол 05 января 2019 20:20 Источник: Goal.com

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич прокомментировал переход в лондонский «Челси».

- Я всегда хотел играть в премьер-лиге и с нетерпением жду этого момента. Как я уже говорил раньше, я на сто процентов привержен «Боруссии» до конца этого сезона и хотел бы, что у нас все хорошо закончилось.

Мне всегда нравился стиль игры «Челси», думаю, что он мне очень подходит. Интерес со стороны «Ливерпуля»? Не хочу говорить об этом. Рад, что принял решение присоединиться к «Челси».

Теперь мне стало легче. Надеюсь, люди понимают мое решение и знают, что я продолжу выкладываться здесь до конца.

Это было идеальное начало карьеры. Когда я был совсем молод, понятия не имел, правильное ли решение я принял, перейдя в «Боруссию», или нет. Но теперь уверен, что поступил правильно. Поэтому я благодарен за все болельщикам, городу и клубу, буду на 100% скучать по нему, - приводит слова Пулишича портал Goal.com.

Напомним, что Пулишич 2 января официально подписал контракт с «Челси», но до конца текущего сезона продолжит играть за немецкий клуб на правах аренды.