СМИ: «Ювентус» намерен воспользоваться ситуацией Альбы в «Барселоне» - Советский спорт
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Футбол06 января 2019 13:59Источник: TuttosportАвтор: Гичунцев Артур

СМИ: «Ювентус» намерен воспользоваться ситуацией Альбы в «Барселоне»

В текущем сезоне 29-летний испанец провел 23 матча, забил 2 гола и отдал 9 голевых передач.

Как сообщает Tuttosport, "Ювентус" планирует приобрести защитника "Барселоны" Жорди Альбу, который до сих пор не договорился о продлении контракта с каталонским клубом.

Отмечается, что чемпион Италии готов расстаться с защитником Алексом Сандро, а вырученные средства направить на трансфер испанского футболиста.

Ранее сообщалось, что защитник "Барсы" получил предложения от "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

Добавим, что его контракт действует до 2020 года.

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