«Бавария» оштрафовала Рибери за грубость в сторону болельщиков - Советский спорт
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Футбол06 января 2019 14:22Источник: ФК «Бавария»Автор: Сметанникова Дарья

«Бавария» оштрафовала Рибери за грубость в сторону болельщиков

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери оштрафован клубом за комментарии в социальных сетях.

Напомним, Рибери поужинал в ресторане шеф-повара Нусрета Гекче, заказав золотой стейк. После чего подписчики в его инстаграме выразили недовольство. В ответ на это Рибери оставлял под постом негативные комментарии.

«Вчера я долго беседовал с Франком. Он получит серьезный штраф, но он принял это наказание.

Высказывания подобного рода недопустимы для игрока «Баварии». Франк должен оставаться примером для подражания и воздерживаться от резкостей в адрес болельщиков», - сообщил спортивный директор мюнхенской команды Хасан Салихамиджич.

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