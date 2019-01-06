«Бавария» оштрафовала Рибери за грубость в сторону болельщиков

Футбол 06 января 2019 14:22 Источник: ФК «Бавария» Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери оштрафован клубом за комментарии в социальных сетях.

Напомним, Рибери поужинал в ресторане шеф-повара Нусрета Гекче, заказав золотой стейк. После чего подписчики в его инстаграме выразили недовольство. В ответ на это Рибери оставлял под постом негативные комментарии.

«Вчера я долго беседовал с Франком. Он получит серьезный штраф, но он принял это наказание.

Высказывания подобного рода недопустимы для игрока «Баварии». Франк должен оставаться примером для подражания и воздерживаться от резкостей в адрес болельщиков», - сообщил спортивный директор мюнхенской команды Хасан Салихамиджич.