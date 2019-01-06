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Футбол06 января 2019 22:12Источник: Sky Sports

Руни был арестован за нахождение в нетрезвом состоянии и ругань в общественном месте

Нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни был арестован в прошлом месяце за нецензурную брань в общественном месте.

Как сообщает Sky Sports, инцидент произошел 16 декабря в аэропорту города Вашингтон (США). 33-летнего английского форварда задержала полиция за то, что находился в состоянии алкогольного опьянения и использовал нецензурную лексику в общественном месте. Позже нападающий был освобожден под залог и заплатил штраф в размере $25.

Напомним, что в сентябре 2017 года Руни по решению суда лишен водительских прав сроком на два года за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, а также приговорен к 100 часам исправительных работ.

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