Руни был арестован за нахождение в нетрезвом состоянии и ругань в общественном месте

Футбол 06 января 2019 22:12 Источник: Sky Sports

Нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни был арестован в прошлом месяце за нецензурную брань в общественном месте.

Как сообщает Sky Sports, инцидент произошел 16 декабря в аэропорту города Вашингтон (США). 33-летнего английского форварда задержала полиция за то, что находился в состоянии алкогольного опьянения и использовал нецензурную лексику в общественном месте. Позже нападающий был освобожден под залог и заплатил штраф в размере $25.

Напомним, что в сентябре 2017 года Руни по решению суда лишен водительских прав сроком на два года за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, а также приговорен к 100 часам исправительных работ.