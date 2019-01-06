Хосеп Гвардиола: Мы серьезно отнеслись к матчу «Ротерхэмом»

Футбол 06 января 2019 23:40 Источник: TUTTOmercatoWEB.com

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу в матче 1/32 Кубка Англии над «Ротерхэмом» (7:0).

- Мы серьезно отнеслись к матчу и сделали то, что должны были сделать, как и полагается отличному клубу. Я добавил в состав несколько свежих игроков, и все они были действительно хороши.

Вчера мы поговорили с Кевином де Брюйне, чтобы дать ему сыграть 65-70 минут после травмы. Он создал невероятные возможности, он видит то, чего не могут видеть другие, - приводит слова специалиста Tuttomercatoweb.

Добавим, что соперник «Манчестер Сити» по 1/16 финала определится позднее.