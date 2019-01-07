Представитель Руни: Уэйн был дезориентирован, смешав снотворное и алкоголь

Футбол 07 января 2019 01:52 Источник: Sky Sports

Представитель форварда «Ди Си Юнайтед» Уэйна Руни объяснил поведение своего клиента, который был арестован в аэропорту Вашингтона за нецензурную брань в общественном месте.

- Уэйн Руни был задержан в аэропорту после перелета из Саудовской Аравии. Во время полета Уэйн принимал предписанное количество снотворных таблеток, смешав их с некоторым количеством алкоголя. Поэтому он был дезориентирован по прибытии.

К нему подошла полиция и задержала его по обвинению в незначительном проступке. Ему выписали установленный законом штраф и вскоре после этого он был освобожден, - цитирует представителя футболиста Sky Sports.

Ранее стало известно, что нападающий был освобожден под залог и заплатил штраф в размере $25.

Напомним, что в сентябре 2017 года Руни по решению суда лишен водительских прав сроком на два года за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, а также приговорен к 100 часам исправительных работ.