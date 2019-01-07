«Реал» отправит жалобу в Федерацию футбола Испании на судейство в матче с «Реал Сосьедадом» - Советский спорт
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Футбол07 января 2019 11:49Источник: MarcaАвтор: Гичунцев Артур

«Реал» отправит жалобу в Федерацию футбола Испании на судейство в матче с «Реал Сосьедадом»

Встреча прошла на "Сантьяго Бернабеу".

Представители мадридского "Реала" остались недовольны работой арбитра в матче 18-го тура испанской примеры против "Реала Сосьедад".

По информации MARCA, в столичном клубе считают, что решения главного арбитра встречи Хосе Монтеры и его помощников повлияли на итоговый результат. Напомним, "Реал" проиграл своему сопернику со счетом 0:2.

Отмечается, что клуб направит в федерацию футбола страны официальную жалобу на работу судей.

Ранее действия арбитра подвергли критике главный тренер "бланкос" Сантьяго Солари, а также капитан команды Серхио Рамос.

#испанская примера#фк реал мадрид#фк реал сосьедад
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