«Реал» отправит жалобу в Федерацию футбола Испании на судейство в матче с «Реал Сосьедадом»

Футбол 07 января 2019 11:49 Источник: Marca Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла на "Сантьяго Бернабеу".

Представители мадридского "Реала" остались недовольны работой арбитра в матче 18-го тура испанской примеры против "Реала Сосьедад".

По информации MARCA, в столичном клубе считают, что решения главного арбитра встречи Хосе Монтеры и его помощников повлияли на итоговый результат. Напомним, "Реал" проиграл своему сопернику со счетом 0:2.

Отмечается, что клуб направит в федерацию футбола страны официальную жалобу на работу судей.

Ранее действия арбитра подвергли критике главный тренер "бланкос" Сантьяго Солари, а также капитан команды Серхио Рамос.