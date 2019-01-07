Бывшего капитана «Барселоны» Иньесту обвинили в расизме

Футбол 07 января 2019 12:39 Источник: «Газета.Ru»

Полузащитника японского «Виссел Кобе» Андреса Иньесту обвинили в расизме.

Как сообщает «Газета.Ru», экс-хавбек испанской «Барселоны» опубликовал в Instagram фотографию, на которой он и его близкие облачены в костюмы героев Евангелия. Два друга футболиста перевоплотились в персонажей с черной кожей, что и вызвало негодование пользователей социальной сети.

«Это расизм», - заявил один из подписчиков. Другие согласились с обвинениями. «Отвратительно. Немедленно убери это фото, крыса», - написано в комментариях под фотографией.

Отмечается, что ранее в подобных скандалах фигурировали нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн, а также игрок «Данди Юнайтед» Джейми Робсонн.