«Боруссия» и «Бавария» поспорят за трансфер Вернера

Футбол 07 января 2019 13:24 Источник: Sport.de

Дортмундская «Боруссия» заинтересована в переходе форварда «РБ Лейпцига» Тимо Вернера, информирует Sport.de

Как сообщает издание, за трансфер 22-летнего нападающего будут бороться сразу два немецких клуба - мюнхенская «Баварии» и дортмундская «Боруссия».

Руководство «Лейпцига» готово продать Вернера, если тот не подпишет новый контракт до лета текущего года. При этом в клубе планируют выручить с этого перехода не менее 60 миллионов евро.

Отмечается, что продажа «Боруссией» полузащитника Кристиана Пулишича в «Челси» за 64 миллиона евро делает клуб из Дортмунда фаворитом в этом противостоянии.

Ранее сообщалось, что на нападающего также претендуют английские «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур», а также испанский «Реал».

Вернер, комментируя информацию о возможном переходе в «Баварию», заявил: «Если ты играешь за «Лейпциг» и хочешь остаться в Германии, то есть только один клуб, в который ты можешь перейти».

В текущем сезоне Вернер провел 21 встречу за «Лейпциг» во всех турнирах, записав на свой счет 13 забитых мячей и 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает форварда в 65 миллионов евро. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца июня 2020 года.