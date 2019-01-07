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Футбол07 января 2019 14:18Источник: L'Equipe

Фабрегас договорился о контракте с «Монако»

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев в воскресенье вечером встретился с полузащитником «Челси» Сеском Фабрегасом и его агентом Дарреном Дейном.

Как сообщает L'Equipe, сторонам удалось договориться о подписании контракта сроком на два с половиной года.

Отмечается, что руководству «Монако» осталось согласовать с «Челси» сумму трансфера испанского полузащитника.

Ранее издание The Mirror сообщило, что английский клуб запрашивает за переход 31-летнего хавбека 12 миллионов евро. По оценке портала Transfermarkt.com стоимость Фабрегаса составляет в 25 миллионов.

Испанец выступал за «Челси» с 2014 года. За это время он провел за команду 198 матчей, забил 22 гола и отдал 57 голевых передач. В текущем сезоне Фабрегас провел только шесть встреч за «Челси» в чемпионате Англии.

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