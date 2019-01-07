Мбаппе – самый дорогой футболист топ-5 лиг Европы, Кейн – 2-й, Месси – 7-й, Роналду – 19-й

Футбол 07 января 2019 14:57 Источник: CIES Football Observatory

Исследовательский центр CIES Football Observatory опубликовал рейтинг самых дорогостоящих футболистов пяти лучших европейских лиг.

Лидером рейтинга стал 20-летний форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе – его стоимость оценивается в 218,5 млн евро. Второе место в рейтинге занял нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн (200,3), третье — бразильский форвард «ПСЖ» Неймар (197,1).

Капитан «Барселоны» Лионель Месси (171,2) оказался на седьмой строчке, а португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду (127,2) расположился на 19-й позиции.

Отмечается, что среди 27 футболистов, стоимость которых превышает 100 миллионов евро, 16 играют в английской премьер-лиге, 5 испанской пример, 3 в серии А, 2 в лиге 1 и один в бундеслиге.

Также 11 стран имеют представителей с оценочной стоимостью более 100 миллионов евро: Бразилия (6 игроков), Англия (5), Франция (5), Аргентина (2), Португалия (2), Бельгия (2), Египет (1), Германия (1), Сенегал (1), Уругвай (1) и Италия (1).

Топ-10 рейтинга:

1. Килиан Мбаппе («ПСЖ») - 218,5 млн евро;

2. Харри Кейн («Тоттенхэм») - 200,3 млн евро;

3. Неймар («ПСЖ») - 197,1 млн евро;

4. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») - 185,8 млн евро;

5. Мохамед Салах («Ливерпуль») - 184,3 млн евро;

6. Пауло Дибала («Ювентус») - 171,9 млн евро;

7. Лионель Месси («Барселона») - 171,2 млн евро;

8. Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед») - 162 млн евро;

9. Филиппе Коутиньо («Барселона») - 157 млн евро;

10. Лерой Сане («Манчестер Сити») - 156,1 млн евро.