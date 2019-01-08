«Тондела» в меньшинстве переиграла «Спортинг» в чемпионате Португалии - Советский спорт
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Футбол08 января 2019 00:18Источник: «Советский спорт»

«Тондела» в меньшинстве переиграла «Спортинг» в чемпионате Португалии

В матче 16-го тура чемпионата Португалии «Тондела» на своем поле переиграла «Спортинг» со счетом 2:1.

У победителей встречи голами отметились Хуан Дельгадо (6-я минута) и То Мане (74), а у гостей единственный мяч забил Жереми Матье (76).

Стоит отметить, что хозяева поля доигрывали встречу в меньшинстве – вторую желтую карточку на 50-й минуте получил Жоау Жаките.

«Спортинг» с 34 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Тондела» расположилась на 12-й строчке, имея в активе 18 очков.

В следующем туре «львы» 12 января примут «Порту», а золотисто-зеленые на следующий день на выезде сыграют с командой «Шавиш».

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