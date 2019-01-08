Глушаков пообщался с болельщиками «Спартака» перед медосмотром

Футбол 08 января 2019 12:00 Источник: Sport24.ru Автор: Липкин Антон

Во вторник «Спартак» выходит из отпуска.

Капитан «Спартака» Денис Глушаков приехал в Клинику спортивной медицины в Лужниках, где команда проходит медосмотр после выхода из отпуска, сообщает Sport24.ru.

31-летний полузащитник пообщался со встречавшими игроков болельщиками и сделал с ними несколько фотографий.

Напомним, Глушаков вернулся в состав «Спартака» после отставки итальянца Массимо Карреры, при котором он был переведен в молодежный состав из-за того, что поставил лайк под постом с критикой итальянца.

В оставшееся до зимней паузы время фанаты красно-белых устраивали на матчах акции протеста против игрока и требовали лишить его капитанской повязки.

Напомним, первый зимний сбор «Спартак» проведет в ОАЭ с 9 по 16 января.