Глушаков пообщался с болельщиками «Спартака» перед медосмотром

Во вторник «Спартак» выходит из отпуска.
Капитан «Спартака» Денис Глушаков приехал в Клинику спортивной медицины в Лужниках, где команда проходит медосмотр после выхода из отпуска, сообщает Sport24.ru.
31-летний полузащитник пообщался со встречавшими игроков болельщиками и сделал с ними несколько фотографий.
Напомним, Глушаков вернулся в состав «Спартака» после отставки итальянца Массимо Карреры, при котором он был переведен в молодежный состав из-за того, что поставил лайк под постом с критикой итальянца.
В оставшееся до зимней паузы время фанаты красно-белых устраивали на матчах акции протеста против игрока и требовали лишить его капитанской повязки.
Напомним, первый зимний сбор «Спартак» проведет в ОАЭ с 9 по 16 января.