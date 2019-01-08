Глушаков пообщался с болельщиками «Спартака» перед медосмотром - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол08 января 2019 12:00Источник: Sport24.ruАвтор: Липкин Антон

Глушаков пообщался с болельщиками «Спартака» перед медосмотром

Во вторник «Спартак» выходит из отпуска.

Капитан «Спартака» Денис Глушаков приехал в Клинику спортивной медицины в Лужниках, где команда проходит медосмотр после выхода из отпуска, сообщает Sport24.ru.

31-летний полузащитник пообщался со встречавшими игроков болельщиками и сделал с ними несколько фотографий.

Напомним, Глушаков вернулся в состав «Спартака» после отставки итальянца Массимо Карреры, при котором он был переведен в молодежный состав из-за того, что поставил лайк под постом с критикой итальянца.

В оставшееся до зимней паузы время фанаты красно-белых устраивали на матчах акции протеста против игрока и требовали лишить его капитанской повязки.

Напомним, первый зимний сбор «Спартак» проведет в ОАЭ с 9 по 16 января.

#рпл#фк спартак#глушаков денис#болельщики#Футбол-Россия
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта