Месси станет акционером ФК "Андорра", принадлежащего Пике - Советский спорт
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Футбол08 января 2019 15:15Источник: Mundo DeportivoАвтор: Спирин Дмитрий

Месси станет акционером ФК "Андорра", принадлежащего Пике

Защитник «Барселоны» Жерар Пике, став владельцем «Андорры», пригласил в клуб своего одноклубника Лионеля Месси.

Аргентинец должен стать акционером команды, переговоры находятся на завершающей стадии.

Пике считает, что даже незначительное участие Месси в делах «Андорры» позволит клубу развивается в международном направлении.

Кроме этого, испанец намерен договориться о сотрудничестве с спонсором «Барселоны» – компанией Rakuten.

Месси и полузащитник Сеск Фабрегас стали миноритарными акционерами команды. Пике выкупил «Андорру» в декабре через свою компанию Kosmos. Вместе с клубом ему достался долг в размере 200 тысяч евро.

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