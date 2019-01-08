Месси станет акционером ФК "Андорра", принадлежащего Пике

Футбол 08 января 2019 15:15 Источник: Mundo Deportivo Автор: Спирин Дмитрий

Защитник «Барселоны» Жерар Пике, став владельцем «Андорры», пригласил в клуб своего одноклубника Лионеля Месси.

Аргентинец должен стать акционером команды, переговоры находятся на завершающей стадии.

Пике считает, что даже незначительное участие Месси в делах «Андорры» позволит клубу развивается в международном направлении.

Кроме этого, испанец намерен договориться о сотрудничестве с спонсором «Барселоны» – компанией Rakuten.

Месси и полузащитник Сеск Фабрегас стали миноритарными акционерами команды. Пике выкупил «Андорру» в декабре через свою компанию Kosmos. Вместе с клубом ему достался долг в размере 200 тысяч евро.