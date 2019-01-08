Тодибо станет игроком "Барселоны"

Футбол 08 января 2019 17:01 Источник: ФК «Барселона» Автор: Спирин Дмитрий

«Барселона» официально объявила о заключении соглашения с защитником «Тулузы» Жаном-Клером Тодибо.

Как сообщает пресс-служба каталонского клуба, контракт Тодибо с «Тулузой» истекает 30 июля 2019 года, после окончания которого он и перейдет в «Барселону» на правах свободного агента.

Agreement with Jean-Clair Todibo (@jctodibo) for him to join the Club next season. 🔵🔴https://t.co/L1Ejgvhg1f — FC Barcelona (@FCBarcelona) 8 января 2019 г.

«Барселона» официально не сообщила, на какой срок будет рассчитано соглашение с Жаном-Клером Тодибо.

В нынешнем сезоне Тодибо принял участие в 10 матчах чемпионата Франции, забив 1 гол.