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Футбол08 января 2019 17:01Источник: ФК «Барселона»Автор: Спирин Дмитрий

Тодибо станет игроком "Барселоны"

«Барселона» официально объявила о заключении соглашения с защитником «Тулузы» Жаном-Клером Тодибо.

Как сообщает пресс-служба каталонского клуба, контракт Тодибо с «Тулузой» истекает 30 июля 2019 года, после окончания которого он и перейдет в «Барселону» на правах свободного агента.

«Барселона» официально не сообщила, на какой срок будет рассчитано соглашение с Жаном-Клером Тодибо.

В нынешнем сезоне Тодибо принял участие в 10 матчах чемпионата Франции, забив 1 гол.

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