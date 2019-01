В декабре Обамеянг провел восемь встреч в составе «Арсенала» во всех турнирах и записал на свой счет пять забитых мячей и две результативные передачи.

В текущем сезоне на счету Обамеянга 16 мячей и три результативные передачи в 26 встречах за «Арсенал» во всех турнирах.

