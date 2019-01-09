«Арсенал», «МЮ» и «Милан» ведут борьбу за бывшего игрока «Атлетико»

Об этом сообщает The Sun.
Хавбек китайского клуба "Далянь Ифан" Янник Феррейра-Карраско может сменить клубную прописку этой зимой.
Согласно источнику, бельгийским футболистом интересуются "Манчестер Юнайтед", "Милан", а также лондонский "Арсенал".
Отмечается, что главный тренер "канониров" Унаи Эмери лично заинтересован в трансфере бывшего полузащитника мадридского "Атлетико".
Также сообщается, что его переезд в серию А маловероятен, поскольку "Милан" не готов платить игроку 170 тысяч фунтов в неделю.
Добавим, что в 2018 году Феррейра-Карраско провел в чемпионате Китая 25 матчей, забил 7 голов и отдал 5 результативных передач.