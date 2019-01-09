Хасан Салихамиджич: Горды, что «Баварии» удалось заполучить Павара

Футбол 09 января 2019 13:30 Источник: ФК «Бавария» Автор: Сметанникова Дарья

Сегодня, 9 января, «Бавария» объявила о подписании контракта с защитником «Штутгарта» Бенжаменом Паваров.

Спортивный директор мюнхенской команды Хасан Салихамиджич прокомментировал приобретение 22-летнего француза.

«Это молодой и очень перспективный игрок, который в свой скромный возраст уже стал чемпионом мира! Мы очень рады этому приобретению и горды, что «Баварии» удалось заполучить такого игрока», - цитирует Салихамиджича пресс-служба клуба.

Павар присоединится к «Баварии» 1 июля 2019 года и подпишет контракт на пять лет. В этом сезоне защитник провел 14 матчей в чемпионате Германии и не отметился результативными действиями.