Арьен Роббен: Попасться на «Ливерпуль» - худший из возможных исходов жеребьевки

Футбол 09 января 2019 14:08 Источник: Football Oranje Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен поделился мнением насчет итогов жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов, в результате которой мюнхенская команда сыграет с «Ливерпулем».

««Ливерпуль» хорошо со всем справляется, ровно как и в прошлом году, когда им удалось дойти до финала. И даже сейчас я считаю, что «Ливерпуль» — фаворит турнира. Для «Баварии», конечно, попасться на «Ливерпуль» — худший из возможных исходов жеребьевки, но матч точно будет красочным. У нас есть время, чтобы подготовиться к этому поединку. Если игра сложится, мы доставим «Ливерпулю» множество проблем», - приводит слова Роббена FootballOranje.

Первый матч между командами пройдет 19 февраля.