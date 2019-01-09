Арьен Роббен: Попасться на «Ливерпуль» - худший из возможных исходов жеребьевки - Советский спорт
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Футбол09 января 2019 14:08Источник: Football OranjeАвтор: Сметанникова Дарья

Арьен Роббен: Попасться на «Ливерпуль» - худший из возможных исходов жеребьевки

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен поделился мнением насчет итогов жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов, в результате которой мюнхенская команда сыграет с «Ливерпулем».

««Ливерпуль» хорошо со всем справляется, ровно как и в прошлом году, когда им удалось дойти до финала. И даже сейчас я считаю, что «Ливерпуль» — фаворит турнира. Для «Баварии», конечно, попасться на «Ливерпуль» — худший из возможных исходов жеребьевки, но матч точно будет красочным. У нас есть время, чтобы подготовиться к этому поединку. Если игра сложится, мы доставим «Ливерпулю» множество проблем», - приводит слова Роббена FootballOranje.

Первый матч между командами пройдет 19 февраля.

#роббен арьен#фк ливерпуль#фк бавария#лига чемпионов
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