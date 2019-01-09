Александр Кержаков: Никаких личностных конфликтов с Бушуевым не существует

Футбол 09 января 2019 14:43 Источник: Sport24.ru Автор: Спирин Дмитрий

Старший тренер юношеской сборной России (игроки 2001 года рождения) Александр Кержаков прокомментировал уход из тренерского штаба Дениса Бушуева.

"Это просто были обычные рабочие моменты и все. Конечно, никаких личностных конфликтов и разногласий не существовало и не существует. Мы нормально расстались. У него было свое видение, но я, как главный тренер принимаю решение в формировании своего тренерского штаба.

Он в какой-то степени был не согласен с этим и принял решение уйти. Эта инициатива больше исходила от него. Пожелали друг другу удачи. Я поблагодарил его за проделанную работу", - цитирует Кержакова Sport24.ru.

Денис Бушуев вошел в тренерский штаб юношеской сборной России в апреле 2018 года - через месяц после назначения главным тренером Кержакова.