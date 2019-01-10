Шандор Варга: Анри сказал, что ему нравится игра Головина

Футбол 10 января 2019 09:23 Источник: «Спорт день за днем» Автор: Гичунцев Артур

Российский хавбек перебрался в лигу 1 минувшим летом из московского ЦСКА.

Известный футбольный агент Шандор Варга высказался о положении полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Англичане говорят: всё может случиться. Но я в очень хороших отношениях с Тьерри Анри, недавно разговаривал с ним. Он сказал, что ему нравится игра Головина, назвал его очень хорошим игроком. И Монако – одно из лучших мест в мире для жизни, и клуб неплохой. Повторюсь, тренер хорошего мнения о нём. Не вижу проблем необходимости в переходе в другую команду.

Может ли он вернуться зимой в Россию? Не думаю. И не рекомендую возвращаться. Другое дело, что я говорил, что Головину не стоило спешить в летнее трансферное окно. Он мог поиграть в ЦСКА в Лиге чемпионов, обыграть «Реал». И потом уехать в Европу. Но раз перешёл, то зачем теперь возвращаться?

Головин, конечно, уйдёт из «Монако», если команда вылетит в Лигу 2. У клуба есть определённые проблемы, но они пройдут», – цитирует агента «Спорт день за днём».

Ранее сообщалось, что Головин до перехода в "Монако" мог присоединиться к "Челси". Также в его услугах был заинтересован "Ювентус".

В текущем сезоне 22-летний полузащитник провел 13 матчей и отдал 2 голевых паса.