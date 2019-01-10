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Футбол10 января 2019 17:00Источник: ПФК ЦСКААвтор: Сметанникова Дарья

Рахимич утвержден старшим тренером ДЮСШ ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич утвержден в должности старшего тренера команды ДЮСШ ЦСКА из игроков 2002 года рождения.

Как сообщается на официальном сайте армейцев, вместе с Рахимичем в тренерский штаб команды для игроков 2002 года рождения вошел Дмитрий Игдисамов.

Кроме того, руководство армейской школы утвердило старших тренеров команды ДЮСШ ПФК ЦСКА на 2019 год других возрастов: Валерий Минько – старший тренер команды 2003 года рождения, Максим Боков – 2004, Анатолий Дутов – 2005, Евгений Варламов – 2006, Александр Бауман – 2007, Михаил Шумилин – 2008, Андрей Плахетко – 2009, Алексей Сафроненко – 2010, Дмитрий Протопопов – 2011, Платон Пчелкин – 2012, Михаил Христич – 2013.

#рахимич элвер#фк цска#Футбол-Россия
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