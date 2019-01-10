Дюков дал согласие на участие в выборах президента РФС

Футбол 10 января 2019 17:26 Источник: «RT на русском» Автор: Сметанникова Дарья

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков будет участвовать в выборах президента Российского футбольного союза (РФС).

Исполняющий обязанности главы РФС Сергей Прядкин сообщил, что Дюков дал согласил на участие в выборах.

«Сегодня в РФС поступило заявление от Александра Дюкова, в котором он благодарит всех за поддержку и дает согласие на предоставление всех своих документов в избирком РФС для участия в выборах», - цитирует Прядкина "RT на русском".

Выборы нового президента РФС состоятся 22 февраля на отчетной конференции.