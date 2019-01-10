Сантьяго Солари: Винисиус делает большие шаги вперед

Футбол 10 января 2019 17:38 Источник: ФК «Реал» Автор: Липкин Антон

18-летний бразилец забил гол и сделал результативную передачу в матче Кубка Испании с «Леганесом».

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари оценил игру 18-летнего полузащитника Винисиуса Жуниора в первом матче 1/8 финала Кубка Испании с «Леганесом» (3:0) на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

«Винисиус делает большие шаги вперед, – приводит слова аргентинца официальный сайт клуба. – Он всегда обладал талантом, но то, что он развивает его в «Реале» в окружении замечательных игроков, много говорит о его уверенности и удовольствии, которые он источает, работая с мячом.

Ему 18 лет, и в этом возрасте нужно следить за собой в футболе. Для него важно продолжать развиваться. Мы очень довольны его нынешним уровнем. Он играет смело, а его способность обыгрывать соперника очень важна в современной игре.

Его гол продемонстрировал, какая у него замечательная техника, а также то, как он умеет выводить защитников из равновесия.

Мы надеемся, что он продолжит расти как с индивидуальной, так и с командной стороны».

Напомним, в матче с «Леганесом» бразилец отметился голевой передачей, после чего установил окончательный счет. Всего в 13 матчах за «Реал» Винисиус забил два гола и сделал семь голевых передач.