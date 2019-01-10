Таиланд обыграл Бахрейн на Кубке Азии после отставки тренера

Единственный гол забил полузащитник Сонгкрасин.
Сборная Таиланда одержала победу над Бахрейном (1:0) во втором туре группового этапа Кубка Азии в ОАЭ.
Единственный гол в матче на 58-й минуте забил полузащитник Чанатхип Сонгкрасин, выступающий в Японии.
Напомним, после поражения в первом туре от Индии (1:4) главный тренер сборной Таиланда Милован Райевац был отправлен в отставку.
В другом матче группы A также в четверг сыграют Индия и ОАЭ.
В третьем туре 14 января пройдут матчи: ОАЭ – Таиланд, Индия – Бахрейн.
Дубай (ОАЭ)
Кубок Азии
Групповой этап
Группа A
2-й тур
Бахрейн – Таиланд – 0:1 (0:0)
Гол: Сонгкрасин, 58.
Турнирное положение: 1. Индия – 3 очка (1 игра). 2. Таиланд – 3 (2). 3. ОАЭ – 1 (1). 4. Бахрейн – 1 (2).