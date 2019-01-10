«Валенсия» досрочно вернет Батшуайи в «Челси» - Советский спорт
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Футбол10 января 2019 19:15Источник: Sky SportsАвтор: Сметанникова Дарья

«Валенсия» досрочно вернет Батшуайи в «Челси»

Бельгийский форвард покинет «Валенсию» уже зимой.

Спортивный директор «Валенсии» Матеу Алемани подтвердил, что клуб ведет переговоры о досрочном расторжении арендного соглашения нападающего Миши Батшуайи, который принадлежит «Челси».

«Ситуация с Батшуайи совершенно ясна. Он покинет нас в ближайшие часы или дни. Футболист знает, что он уходит, мы сказали ему об этом несколько недель назад. Надеемся, что ситуация разрешится как можно скорее. Он уходит, и теперь это вопрос переговоров», - приводит слова Алемани Sky Sports.

В текущем сезоне 25-летний Батшуайи провел 23 матча и забил три мяча.

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