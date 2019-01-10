Серхио Рамос – о ситуации с Иско: В «Реале» все хотят играть, и тренер принимает сложные решения - Советский спорт
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Футбол10 января 2019 20:23Источник: AS

Серхио Рамос – о ситуации с Иско: В «Реале» все хотят играть, и тренер принимает сложные решения

Капитан «Реала» Серхио Рамоса признал сложность положения полузащитника команды Иско с приходом на пост главного тренера мадридского клуба Сантьяго Солари.

- Можно ли изменить отношения между Солари и Иско? Все сложно. В «Реале» все хотят играть, и тренер принимает сложные решения. Но это Мадрид, всегда будет вопрос, кто должен играть. Мы должны давать работу журналистам, чтобы вам не было скучно, - приводит слова Рамоса AS.

Ранее издание Tuttosport сообщало, что Иско хочет покинуть «Реал» из-за непростых отношений с главным тренером команды Сантьяго Солари. Отмечалось , что к испанцу проявляет интерес итальянский «Ювентус».

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