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Футбол10 января 2019 22:56Источник: The Wall Street Journal

Полиция выдала ордер на забор образца ДНК Роналду по делу об изнасиловании

Полиция Лас-Вегаса выдала ордер на забор образца ДНК у португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Как сообщает The Wall Street Journal, полицейские хотят понять, совпадают ли найденные образцы генетического материала на платье Кэтрин Майорги, обвиняющей португальского нападающего в изнасиловании, с ДНК Роналду.

Напомним, в конце сентября в Германии опубликовали заявление Майорги, в котором она обвинила Роналду в изнасиловании, произошедшем, по ее словам, в Лас-Вегасе в 2009 году. Модель отметила, что форвард заплатил ей за молчание.

После этого полиция Лас-Вегаса возобновила дело в отношении Роналду.

#роналду криштиану#фк ювентус#серия а
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