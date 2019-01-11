"Шахтер" подписал 19-летнего израильтянина

Футбол 11 января 2019 11:15 Источник: ФК «Шахтер» Автор: Спирин Дмитрий

«Шахтер» объявил о переходе в команду полузащитника «Маккаби» из Петах-Тиквы Манора Соломона.

"Я восхищен, очень рад стать игроком «Шахтёра» - великого клуба, который конкурентоспособен в самых престижных турнирах Европы. Для меня большая честь быть его частью, и это огромный шаг вперед в моей карьере, поскольку в «Шахтере» я смогу развиваться и совершенствоваться.

Хочу выигрывать титулы с «Шахтером», проходить как можно дальше в еврокубковых турнирах и вырасти здесь в более сильного футболиста. Я взволнован. Очень жду возобновления сезона, чтобы начать играть для всех болельщиков. До скорой встречи!» - цитирует Соломона официальный сайт клуба.

Манор Соломон в текущем сезоне провел 12 матчей в чемпионате Израиля, в которых забил два мяча.