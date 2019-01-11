«Атлетико» нашел замену Филипе Луису

Футбол 11 января 2019 12:33 Источник: Football Espana Автор: Липкин Антон

В Мадрид может переехать защитник «Наполи» Хюсай.

«Атлетико» рассматривает защитника «Наполи» Эльсеида Хюсая в качестве возможной замены Филипе Луису, сообщает Football Espana.

Ожидается, что 33-летний бразилец покинет Мадрид по окончании сезона в статусе свободного агента. На его позицию левого защитника «Атлетико» рассчитывает приобрести 24-летнего албанца несмотря на то, что в «Наполи» он чаще всего играет на правом фланге обороны.

С 2015 года после перехода из «Эмполи» он провел за команду 153 матча и сделал шесть голевых передач.

Контракт Хюсая с «Наполи» рассчитан до 2021 года. В нем прописана сумма отступных в размере 45 миллионов евро. Однако не исключено, что клубам удастся договориться о снижении цены.