«Атлетико» нашел замену Филипе Луису - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол11 января 2019 12:33Источник: Football EspanaАвтор: Липкин Антон

«Атлетико» нашел замену Филипе Луису

В Мадрид может переехать защитник «Наполи» Хюсай.

«Атлетико» рассматривает защитника «Наполи» Эльсеида Хюсая в качестве возможной замены Филипе Луису, сообщает Football Espana.

Ожидается, что 33-летний бразилец покинет Мадрид по окончании сезона в статусе свободного агента. На его позицию левого защитника «Атлетико» рассчитывает приобрести 24-летнего албанца несмотря на то, что в «Наполи» он чаще всего играет на правом фланге обороны.

С 2015 года после перехода из «Эмполи» он провел за команду 153 матча и сделал шесть голевых передач.

Контракт Хюсая с «Наполи» рассчитан до 2021 года. В нем прописана сумма отступных в размере 45 миллионов евро. Однако не исключено, что клубам удастся договориться о снижении цены.

#испанская примера#фк атлетико#хюсай эльсеид#серия а#фк наполи#Возможные трансферы
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта