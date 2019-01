Гол Таунсенда в ворота «Манчестер Сити» признан лучшим в АПЛ в декабре

Гол полузащитника «Кристал Пэлас» Эндроса Таунсенда в ворота «Манчестер Сити» в 18-м туре АПЛ стал самым лучшим по итогам декабря.

27-летний Таунсенд поразил ворота «горожан» на 35-й минуте матча мощным выстрелом с дальней дистанции. Матч завершился победой «Кристал Пэлас» со счетом 3:2.

An utter worldie! 🌏@andros_townsend wins the @carling Goal of the Month for December



➡️ https://t.co/agwc5Zbjzm #PLAwards pic.twitter.com/plpJs0kLbX