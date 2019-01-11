Адвокат: Глушаков может быть взят под стражу - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол11 января 2019 15:22Источник: Чемпионат.comАвтор: Липкин Антон

Адвокат: Глушаков может быть взят под стражу

Стороны жены игрока «Спартака» не исключает арест футболиста.

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы жены полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи в бракоразводном процессе, заявил, что футболист может быть арестован.

«Нельзя исключать того, что Денис Глушаков может быть взят под стражу, – приводит «Чемпионат.com слова Жорина. – Как говорится, за ним много грехов».

Напомним, на этой неделе стало известно о том, что экспертиза МВД подтвердила информацию о том, что Дарья Глушакова получила побои легкой степени в результате избиения.

Кроме того, Глушаков может быть привлечен к уголовной ответственности за то, что вывел из совместно нажитого имущества с супругой около 300 миллионов рублей.

#рпл#фк спартак#глушаков денис#глушакова дарья#жорин сергей#Футбол-Россия
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта