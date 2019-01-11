Адвокат: Глушаков может быть взят под стражу

Футбол 11 января 2019 15:22 Источник: Чемпионат.com Автор: Липкин Антон

Стороны жены игрока «Спартака» не исключает арест футболиста.

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы жены полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи в бракоразводном процессе, заявил, что футболист может быть арестован.

«Нельзя исключать того, что Денис Глушаков может быть взят под стражу, – приводит «Чемпионат.com слова Жорина. – Как говорится, за ним много грехов».

Напомним, на этой неделе стало известно о том, что экспертиза МВД подтвердила информацию о том, что Дарья Глушакова получила побои легкой степени в результате избиения.

Кроме того, Глушаков может быть привлечен к уголовной ответственности за то, что вывел из совместно нажитого имущества с супругой около 300 миллионов рублей.