Дмитрий Живоглядов: Надо доказать болельщикам, что «Уфа» занимает не свое место

Футбол 11 января 2019 15:59 Источник: ТАСС Автор: Липкин Антон

Команда идет 14-й в премьер-лиге.

Защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов рассказал о задачах, которые стоят перед командой в весенней части сезона.

«Главная цель на вторую часть сезона – исправлять ту ситуацию, в которой находится команда, и подниматься в турнирной таблице как можно выше, – приводит ТАСС слова 24-летнего игрока обороны. – Все прекрасно понимают, что «Уфа» занимает не свое место в турнирной таблице, и наша задача – доказать это болельщикам.

На самом деле даже за этот короткий перерыв я и ребята уже успели истосковаться по футболу, поэтому с нетерпением ждем начала второй части чемпионата».

В пятницу игроки «Уфы» вышли из отпуска. Первая часть команды уже прошла медицинское обследование, у второй части оно запланировано в субботу.

После 17 туров «Уфа» набрала 16 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице премьер-лиги.