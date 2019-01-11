Бывший игрок «Динамо» Венкер прошел медобследование и не перейдет в «Монако» - Советский спорт
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Футбол11 января 2019 17:12Источник: ФК «Монако»Автор: Сметанникова Дарья

Бывший игрок «Динамо» Венкер прошел медобследование и не перейдет в «Монако»

Полузащитник «Антальяспора» Вильям Венкер не перейдет в «Монако» из-за проблем во время медицинского обследования. Об этом сообщает пресс-служба монегасков.

Во время медобследования врачи выявили в Венкера повреждение голени левой ноги, из-за чего переход в «Монако» сорвался, несмотря на сделанное двумя днями ранее объявление о трансфере.

Ранее сообщалось, что 30-летний полузащитник перейдет в «Монако» на правах аренды до конца сезона. Контракт Венкера с «Антальяспор» рассчитан до лета 2020 года.

С 2014 по 2015 год Венкер выступал за московское «Динамо». В своей карьере он также защищал цвета «Нанта», «Стандарда», «Ромы» и «Марселя».

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