Экономист: «Спартак» в отличие от ЦСКА становится более прозрачным

Футбол 11 января 2019 18:53 Источник: «Советский спорт» Автор: Яременко Николай

Информацию об уходе московского «Спартака» из офшора и изменения в реестре собственников прокомментировал по просьбе «Советского спорта» экономист, профессор Никита Кричевский:

- Конечно, только собственник может пояснить, зачем это сделано. Но иллюзий никто не питает: вряд ли клуб, с 2003 года успешно уклонявшийся от уплаты налогов, перешел целиком в российскую юрисдикцию исключительно из патриотических соображений. К тому же сделал он это как раз к моменту повышения этих самых налогов.

Первое, что я здесь могу предположить: клуб готовят к продаже. Но чтобы продать, не обязательно уходить из офшора. Тогда можно предположить второй вариант - выход на IPO. Несколько лет назад «Спартак» об этом заводил речь, но потом тема как-то ушла. А перспективы были бы неплохие: есть имиджевый статус «народной команды», при правильном пиар-сопровождении этот статус можно было бы хорошо монетизировать.

Если оставить за скобками третью версию (в британском офшоре возможны сейчас финансовые санкции в адрес российских бенефициаров), то можно выделить здесь главное – желание компании стать более прозрачной, с понятной (надеюсь) бухгалтерией и финансовой отчетностью. Конечно, полной прозрачности не будет, но хотя бы компания станет более открытой. В любом случае, это куда более понятное направление движения, чем сохранение статус-кво у другого московского клуба, у которого на футболках написаны правильные русские слова, но принадлежит который люксембургско-маршаловскому офшору, - сказал Кричевский.