Клоппа признали лучшим тренером декабря в АПЛ, ван Дейк – лучший игрок (фото)

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп стал лучшим тренером в АПЛ по итогам декабря. Помимо немца на награду претендовали Нуну Санту («Вулверхэмптон»), Мануэль Пеллегрини («Вест Хэм Юнайтед»), Маурисио Почеттино («Тоттенхэм Хотспур») и Маурицио Сарри («Челси»).

Лучшим игроком в декабре стал центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк.

В декабре «Ливерпуль» в семи матчах одержал семь побед с общим счетом 22:3.

