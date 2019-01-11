Сергей Корниленко: «Крылья Советов» до последнего хотели оставить Тихонова в клубе - Советский спорт
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Футбол11 января 2019 19:48Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Сметанникова Дарья

Сергей Корниленко: «Крылья Советов» до последнего хотели оставить Тихонова в клубе

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал увольнение Андрея Тихонова с поста главного тренера самарской команды.

«Мне тяжело судить, как принимало решение руководство. Думаю, что Андрея Валерьевича хотели до последнего сохранить в клубе. Его стоит поблагодарить, за то, что он вывел команду в премьер-лигу. Но такова тренерская доля. Все случилось так. Андрей Валерьевич ушел не врагом. Все болельщики и команда благодарны ему. Микроклимат в команде был хорошим, — сказал Корниленко в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, что Тихонов вывел «Крылья Советов» в премьер-лигу из ФНЛ. После его увольнения команду возглавил Миодраг Божович.

После первой части сезона «Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 17 очков после 16 матчей.

#корниленко сергей#фк крылья советов#рпл#Футбол-Россия
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