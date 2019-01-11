Соломон - о контракте с "Шахтером": Хочу выигрывать титулы с командой - Советский спорт
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Футбол11 января 2019 19:58Источник: ФК «Шахтер»Автор: Сметанникова Дарья

Соломон - о контракте с "Шахтером": Хочу выигрывать титулы с командой

«Шахтер» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с израильским хавбеком Манором Соломоном.

Контракт 19-летнего израильтянина с донецким клубом рассчитан на пять лет. Ранее Соломон выступал за «Маккаби» из Петах-Тиквы.

«Я восхищен, очень рад стать игроком «Шахтера» – великого клуба, который конкурентоспособен в самых престижных турнирах Европы. Для меня большая честь быть его частью, и это огромный шаг вперед в моей карьере, поскольку в «Шахтере» я смогу развиваться и совершенствоваться.

Хочу выигрывать титулы с «Шахтером», проходить как можно дальше в еврокубковых турнирах и вырасти здесь в более сильного футболиста», - цитирует Соломона пресс-служба донецкого клуба.

В текущем сезоне чемпионата Израиля Соломон провел 13 матчей за «Маккаби», в которых забил два мяча.

В сентябре 2018 года Соломон дебютировал в составе сборной Израиля.

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